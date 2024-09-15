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12:09, 15 сентября 2024Мир

Российские военные сообщили о занятии очередного опорного пункта ВСУ

Минобороны: ВС России заняли опорный пункт ВСУ на северском направлении

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные Южной группировки войск заняли очередной опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении в Донецкой народной республике. Об этом в воскресенье, 15 сентября, журналистам сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Опорный пункт был обнаружен при помощи воздушной разведки. Первыми по позициям противника отработали расчеты БПЛА. После боевой работы беспилотников со сбросами к захвату опорного пункта ВСУ приступила штурмовая группа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что армия России за прошедшие сутки отразила пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое. Также в министерстве обороны добавили, что потери противника на данном направлении составили порядка 40 человек личного состава. Кроме того, Российская армия успешно отразила контратаки ВСУ на других участках в Курской области.

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