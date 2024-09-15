Российские военные уничтожили железнодорожный эшелон и ряд объектов ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили железнодорожный эшелон и склад РАВ ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили целый ряд объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе которых железнодорожный состав с западными вооружениями, склад ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ), места хранения и производства беспилотных дронов. Об этом журналистам сообщили представители Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары также были нанесены по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ.

Ранее стало известно, что российские военные Южной группировки войск заняли очередной опорный пункт ВСУ на северском направлении в Донецкой народной республике. О потерях противника не уточнялось.