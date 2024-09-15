Возможности Германии наращивать военную помощь Киеву оценили

Политолог Кузнецов: ослабление немецкой помощи Украине закономерно

Германия не сможет наращивать военную помощь Киеву из-за серьезных проблем в экономике и нехватки оружия для собственной обороны. Возможности европейской страны оценили опрошенные РИА Новости эксперты.

По данным Кильского института мировой экономики (IfW), немецкий ВПК сильно отстает от российского и на сокращение разрыва потребуется почти сто лет. Глава института Мориц Шуларик заявил, что стране необходимо тратить на оборону не менее 100 миллиардов евро в год, в то время как действующие планы не превышают 53 миллиардов.

Авторы Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) отмечают, что в условиях жесткой экономии Берлину непросто оставаться одним из основных спонсоров ВСУ. Так, глава Минфина Кристиан Линднер заявил, что новые меры поддержки Киева «могут приниматься, только если прописаны в бюджете». По мнению директора ИНИОН Алексея Кузнецова, это закономерный шаг — в стране растет популярность политиков, которые выступают против поддержки Киева.

Как заявил политолог Александр Дудчак, несмотря на то, что у Германии все меньше денег для ВСУ, Берлин не ослабит поставки Киеву, даже если рядовым немцам станет сложнее.

«Главное, чтобы США были довольны. Причем, если там выберут Трампа, который очень требователен к европейским союзникам, Германия может затянуть пояс еще сильнее», — пояснил он.

В начале сентября канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому изданию ZDF заявил о наступившем моменте для мирных переговоров. По его мнению, необходимо провести новую конференцию, в которой также примет участие Россия. Шольц подчеркнул, что Германия продолжит оказывать помощь Киеву, пусть и недавние результаты региональных выборов в стране показали, что часть населения не согласна с поставками оружия ВСУ.