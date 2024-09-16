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20:22, 16 сентября 2024Ценности

45-летняя Кейт Хадсон поделилась фото в прозрачном боди

Фото: @katehudson

Американская актриса Кейт Хадсон поделилась фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 45-летняя звезда «Войны невест» предстала в длинной облегающей юбке черного цвета и прозрачном боди, оформленном кружевами и V-образным декольте. При этом она накинула на плечи укороченный жакет и надела остроносые туфли.

Для своего образа Хадсон сделала нюдовый макияж и легкую укладку с акцентом на волнистые концы волос. Кроме того, она дополнила свой внешний вид сияющим колье и браслетами.

Ранее Кейт Хадсон показала снимки, сделанные у бассейна. Актриса сфотографировалась в бикини с анималистическим принтом.

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      Мария Винар
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