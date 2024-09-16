Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:49, 16 сентября 2024Интернет и СМИ

Телеведущая случайно назвала гостя «волосатым говном» в прямом эфире

Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Шотландская теле- и радиоведущая Кайя Адамс в прямом эфире радиостанции BBC Radio Scotland случайно выругалась в адрес гостя и рассмеялась. Как сообщает издание Scottish Daily Express, журналистка случайно назвала представителя Шотландской партии зеленых Росса Грира «волосатым говном».

Журналистка обсуждала с Гриром проект по строительству курорта на берегу озера Лох-Ломонд в Шотландии, против которого выступает его партия. Она отметила, что один из сторонников проекта призвал местных жителей не слушать Партию зеленых, которые продвигают идею hair-shirt (в переводе с английского языка — «власяница») о необходимости ограничения потребления ресурсов.

Адамс собиралась спросить у политика, является ли он тем, кто поддерживают идею hair-shirt, но внезапно перепутала слова и поинтересовалась, является ли он hair shit (в переводе с английского языка — «волосатое говно»). После этого ведущая рассмеялась и исправила ошибку. Оплошность позабавила и Грира. «Меня называли и похуже», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ведущий прогноза погоды на ирландском телеканале RTÉ One Джерри Мерфи попал в неловкую ситуацию в прямом эфире. Видео с технической неполадкой рассмешило пользователей сети.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Известного военкора едва не убили в Белгороде. Его выслеживала украинская разведка, но журналист выжил

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема обнажила грудь на модном показе

      В Нижегородском Кремле открылся единственный в стране уникальный объект

      Украинская спецслужба вызвала на допрос российского губернатора

      Телеведущая случайно назвала гостя «волосатым говном» в прямом эфире

      Зеленский назвал степень готовности мирного плана Украины

      Трансгендерная женщина пошла в ресторан с туристом в Таиланде и разбила ему лоб телефоном

      Россиянам перечислили помогающие быстрее уснуть продукты

      Россиянам раскрыли способы меньше платить по ипотеке

      Туристка провела в пробке семь часов, начала плеваться пеной и не выжила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше