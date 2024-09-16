Телеведущая случайно назвала гостя «волосатым говном» в прямом эфире

Шотландская теле- и радиоведущая Кайя Адамс в прямом эфире радиостанции BBC Radio Scotland случайно выругалась в адрес гостя и рассмеялась. Как сообщает издание Scottish Daily Express, журналистка случайно назвала представителя Шотландской партии зеленых Росса Грира «волосатым говном».

Журналистка обсуждала с Гриром проект по строительству курорта на берегу озера Лох-Ломонд в Шотландии, против которого выступает его партия. Она отметила, что один из сторонников проекта призвал местных жителей не слушать Партию зеленых, которые продвигают идею hair-shirt (в переводе с английского языка — «власяница») о необходимости ограничения потребления ресурсов.

Адамс собиралась спросить у политика, является ли он тем, кто поддерживают идею hair-shirt, но внезапно перепутала слова и поинтересовалась, является ли он hair shit (в переводе с английского языка — «волосатое говно»). После этого ведущая рассмеялась и исправила ошибку. Оплошность позабавила и Грира. «Меня называли и похуже», — сказал он.

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