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20:17, 3 сентября 2024Интернет и СМИ

Телеведущий попал в неловкую ситуацию в прямом эфире и рассмешил пользователей сети

Ведущий прогноза погоды на ирландском телеканале RTÉ One Джерри Мерфи попал в неловкую ситуацию в прямом эфире. Видео с технической неполадкой, опубликованное в соцсети X, рассмешило пользователей сети.

В ролике можно увидеть, как Мерфи попытался с помощью пульта управления переключить фотографию на экране, расположенном сзади него, однако ему это не удалось. Он несколько раз нажал на кнопку на пульте, однако кадр остался прежним. «Мне жаль, но мой пульт перестал работать», — сказал ведущий. Он продолжил вести репортаж, несмотря на сбой.

Пользователей X позабавила оплошность, произошедшая в прямом эфире. «Пульт не сработал, как и его прогнозы», — пошутил комментатор под ником GeraldineB52752. «Может, уже пора отказаться от таких пультов? Сейчас не 70-е годы», — написал Thibaud_Q.

Некоторые участники обсуждения отметили, что Мерфи повел себя в этой ситуации как профессионал. «Лучший в своем деле», — высказался о ведущем пользователь с ником ohnahbah.

Ранее ведущий британского телеканала GB News Имонн Холмс сделал неожиданное признание о своей груди в прямом эфире утреннего шоу Breakfast. Его слова смутили коллегу.

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      Олег Давыдов
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