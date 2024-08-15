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21:00, 15 августа 2024Интернет и СМИ

Телеведущий в прямом эфире сделал неожиданное признание о своей груди и смутил коллегу

Кадр: GB News

Ведущий британского телеканала GB News Имонн Холмс сделал неожиданное признание о своей груди в прямом эфире утреннего шоу Breakfast. На это обратило внимание издание The Sun.

В эфире передачи ведущий обсуждал с коллегой Элли Костелло жару в Великобритании и мужчин, которые оголяются в такую погоду. «Ты никогда не видела мою грудь. (...) У меня одна больше другой», — заявил Холмс. Признание журналиста сильно смутило его собеседницу, и она на несколько секунд замолчала.

Холмс заверил ее, что говорит правду. «Я думаю, что это норма, мы все можем с понимаем отнестись к этому. Но я считаю, что смотреть на мужчин с голым торсом не очень приятно, особенно на главной улице в жару», — ответила ему ведущая.

Ранее сообщалось о том, что австралийский теле- и радиоведущий Грант Деньер случайно раскрыл интимный секрет, когда его проверяли на детекторе лжи. В прямом эфире радиостанции 2Day FM ему задали вопрос про сексуальный фетиш.

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      Олег Давыдов
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