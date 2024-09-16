Ведущие американские СМИ призвали Байдена разрешить Украине бить по России

Bloomberg и WP призвали Байдена разрешить Украине бить по России до переговоров

Ведущие американские СМИ призвали президента страны Джо Байдена позволить Украине наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием. В частности, с таким требованием выступило агентство Bloomberg.

Автор статьи раскритиковал Байдена за «нерешительность», которая ставит в неудобное положение вице-президента Камалу Харрис, претендующую на пост главы государства. «Байден должен позволить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому бомбить [президента России Владимира] Путина до стола переговоров», — считает он.

Аналогичное мнение высказала газета The Wall Street Journal, предупредив, что США грозит истощение, если Байден будет затягивать со снятием запрета на удары. «Президенту Байдену давно пора прекратить это ненужное кровопролитие», — подчеркивается в материале издания.

В свою очередь, газета Washington Post (WP) призвала президента сильнее рисковать ради помощи Украине. «Если Путин победит, то это навредит интересам Америки и Европы на десятилетия», — предупредили авторы.

Ранее Госдеп сообщил, что США не готовы объявлять о снятии ограничений на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России. При этом в ведомстве пообещали, что Запад продолжит взаимодействовать с Киевом в вопросах поддержки вооружениями и разведданными.