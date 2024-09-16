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15:19, 16 сентября 2024Экономика

Лжегазовик нажил на российских пенсионерах миллион рублей

Лжегазовик из Челябинска заработал на пенсионерах миллион рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель Челябинска, представляясь сотрудником газовой службы, обкрадывал пенсионеров. Подробности его мошеннической схемы приводит пресс-служба местного управления МВД.

Так, мужчина заходил в квартиры потерпевших под предлогом проверки газового оборудования. Он вручал собственникам портативное зарядное устройство и просил их постоять на кухне, считая до определенного числа. В это время лжегазовик обходил другие комнаты, разыскивая ценные вещи и сбережения. Если владелец квартиры носил золотые украшения, то вор требовал снять драгоценности в целях безопасности — чтобы хозяев не ударило током.

По этому сценарию аферист смог обокрасть шесть челябинцев в разных районах города. Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей. В настоящее время он задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянам рассказали, как вычислить лжеэлектриков. Прежде всего настороже нужно быть одиноким пенсионерам. Также подозрения должны возникнуть, если специалист пришел на дом без вызова и уведомления.

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      Виктория Клабукова
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