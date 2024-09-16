Лжегазовик нажил на российских пенсионерах миллион рублей

Лжегазовик из Челябинска заработал на пенсионерах миллион рублей

Житель Челябинска, представляясь сотрудником газовой службы, обкрадывал пенсионеров. Подробности его мошеннической схемы приводит пресс-служба местного управления МВД.

Так, мужчина заходил в квартиры потерпевших под предлогом проверки газового оборудования. Он вручал собственникам портативное зарядное устройство и просил их постоять на кухне, считая до определенного числа. В это время лжегазовик обходил другие комнаты, разыскивая ценные вещи и сбережения. Если владелец квартиры носил золотые украшения, то вор требовал снять драгоценности в целях безопасности — чтобы хозяев не ударило током.

По этому сценарию аферист смог обокрасть шесть челябинцев в разных районах города. Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей. В настоящее время он задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянам рассказали, как вычислить лжеэлектриков. Прежде всего настороже нужно быть одиноким пенсионерам. Также подозрения должны возникнуть, если специалист пришел на дом без вызова и уведомления.