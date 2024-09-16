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17:54, 16 сентября 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ назвал самое горячее направление

Генштаб ВСУ назвал самым горячим кураховское направление

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Самым горячим направлением для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является кураховское. Об этом заявил Генштаб ВСУ в Telegram.

«Самое горячее сегодня кураховское направление», — сказано в публикации. Кроме того, боестолкновения проходят на покровском направлении.

Ранее Генштаб ВСУ также назвал кураховское направление самым сложным для своих бойцов. При этом 10 сентября депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытке скрыть неудачи на фронте. По ее словам, он поручил разделить в докладах Генштаба покровское направление на два: покровское и кураховское.

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      Кристина Есикова
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