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01:56, 14 сентября 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ назвал самое «горячее» направление

Генштаб ВСУ назвал кураховское направление самым сложным

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал самое сложное направление для военнослужащих. Генштаб сообщил в своем Telegram-канале, что «горячее всего» в настоящий момент на кураховское направлении в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).

«Сегодня горячее всего на кураховском направлении», — говорится в публикации.

Ранее Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на всей линии фронта. Кроме того, отмечается, что самыми горячими направлениями являются кураховское и покровское.

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      Маргарита Пименова
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