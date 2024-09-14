Генштаб ВСУ назвал самое «горячее» направление

Генштаб ВСУ назвал кураховское направление самым сложным

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал самое сложное направление для военнослужащих. Генштаб сообщил в своем Telegram-канале, что «горячее всего» в настоящий момент на кураховское направлении в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).

«Сегодня горячее всего на кураховском направлении», — говорится в публикации.

Ранее Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на всей линии фронта. Кроме того, отмечается, что самыми горячими направлениями являются кураховское и покровское.