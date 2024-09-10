Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на всей линии фронта

Генеральный штаб ВСУ назвал сложной ситуацию на всей линии фронта

Ситуация на всей линии фронта остается сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале.

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — сообщили в Генштабе. Кроме того, отмечается, что самыми горячими направлениями являются кураховское и покровское.

10 сентября депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытке скрыть неудачи на фронте. По ее словам, он поручил разделить в докладах Генштаба покровское направление на два: покровское и кураховское. Она объяснила это решение тем, чтобы продвижение сил России в отчетах продолжалось только на кураховском направлении, а покровский участок отмечался как «стабильный».