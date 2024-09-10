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17:23, 10 сентября 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на всей линии фронта

Генеральный штаб ВСУ назвал сложной ситуацию на всей линии фронта

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Ситуация на всей линии фронта остается сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале.

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — сообщили в Генштабе. Кроме того, отмечается, что самыми горячими направлениями являются кураховское и покровское.

10 сентября депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытке скрыть неудачи на фронте. По ее словам, он поручил разделить в докладах Генштаба покровское направление на два: покровское и кураховское. Она объяснила это решение тем, чтобы продвижение сил России в отчетах продолжалось только на кураховском направлении, а покровский участок отмечался как «стабильный».

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      Кристина Есикова
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