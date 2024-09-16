Командир взвода БПЛА рассказал про участие в боях с ампутированной ногой

Командир взвода БПЛА рассказал о возвращении на фронт после ампутации ноги

Эффективно сражаться и выполнять задачи в боевом подразделении можно даже после ампутации конечности. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал российский доброволец, командир взвода БПЛА в бригаде «Эспаньола» с позывным Гусар.

По словам бойца, который потерял ногу в боях за Угледар в 2023 году, поначалу ему было тяжело свыкнуться с произошедшим.

«Какое-то время я не мог смотреть на голубое небо — потому что в тот день, когда мне оторвало ногу, была солнечная погода», — поделился воспоминаниями Гусар.

При этом, как утверждает доброволец, довольно скоро он осознал, что может вести полноценную жизнь наравне с другими людьми. Спустя несколько месяцев, мужчина вернулся к службе в качестве оператора БПЛА.

«Почему? Потому что инвалидность или потеря себя — это, в первую очередь, про голову (...). Мне хотелось доказать, что даже на одной ноге я способен на то, что многим другим не под силу», — добавил он.

В разговоре с «Лентой.ру» Гусар также рассказал, как беспилотники «превратили войну в настоящую мясорубку». Он полагает, что армии обеих сторон практически бессильны против современных БПЛА.