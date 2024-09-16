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11:01, 16 сентября 2024Мир

Хуситы сбили американский беспилотник-разведчик в Йемене

Хуситы сбили американский беспилотник-разведчик в центральной части Йемена

Фото: Handout / Reuters

Представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) сбили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США в центральной части Йемена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на йеменский военный источник.

«Силы ПВО Йемена сбили предположительно американский беспилотник в провинции Дхамар ракетой "земля-воздух"», — рассказали агентству.

Беспилотник-разведчик загорелся после попадания ракеты, после чего хуситы захватили его обломки.

Ранее Центральное командование вооруженными силами США сообщило об уничтожении ракетной системы движения «Ансар Аллах» на севере Йемена. Представители ведомства заявили, что система несла угрозу американским силам и коалиции, а также торговым судам в регионе.

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      Виктория Кондратьева
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