В Молдавии депутат через суд добилась разрешения на поездку в Россию

Суд в Молдавии разрешил депутату Марине Таубер выехать в Россию

Суд в Молдавии разрешил депутату парламента страны Марине Таубер выехать в Россию на два дня для участия в Евразийском женском форуме. Об этом сообщает издание Newsmaker.

Таубер приняла приглашение на участие в международном форуме до запрета покидать страну в течение 60 дней. Такая мера ей назначена в рамках антикоррупционного расследования блока «Победа». Прокурор на заседании настаивала на необоснованности выезда депутата за пределы страны.

Депутат заявила, что на форуме в Санкт-Петербурге она обсудит с представителями стран СНГ ряд важных для Молдавии вопросов.

Ранее правоохранительные органы Молдавии провели обыски в офисах оппозиционного блока «Победа» Илана Шора. Причиной обысков называют незаконное финансирование депутатов через российский «Промсвязьбанк».