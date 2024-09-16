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17:03, 16 сентября 2024Культура

Найт Шьямалан приступил к съемкам нового фильма

М. Найт Шьямалан объявил о работе над своим новым фильмом

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Режиссер М. Найт Шьямалан сообщил о том, что работает над сценарием своего 17-го фильма. Его слова передает портал Deadline.

Автор культового «Шестого чувства» не раскрыл деталей сюжета своей будущей картины, но обратился к фанатам со словами благодарности за поддержку его картин.

«Начинаю новый фильм, вдохновленный той поддержкой, которую вы оказывали мне на протяжении многих лет», — заявил Шьямалан.

Ранее стало известно, что режиссер Стивен Содерберг напишет книгу о съемках культового фильма ужасов.

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      Андрей Шеньшаков
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