Найт Шьямалан приступил к съемкам нового фильма

М. Найт Шьямалан объявил о работе над своим новым фильмом

Режиссер М. Найт Шьямалан сообщил о том, что работает над сценарием своего 17-го фильма. Его слова передает портал Deadline.

Автор культового «Шестого чувства» не раскрыл деталей сюжета своей будущей картины, но обратился к фанатам со словами благодарности за поддержку его картин.

«Начинаю новый фильм, вдохновленный той поддержкой, которую вы оказывали мне на протяжении многих лет», — заявил Шьямалан.

Ранее стало известно, что режиссер Стивен Содерберг напишет книгу о съемках культового фильма ужасов.