Режиссер Стивен Содерберг напишет книгу о съемках культового фильма «Челюсти»

Режиссер Стивен Содерберг начал писать документальную книгу о создании известного фильма ужасов «Челюсти». Об этом сообщает портал IndieWire.

По информации источника, творение Содерберга, который является фанатом фильма своего коллеги и тезки Стивена Спилберга, будет образовательным пособием, посвященным режиссуре. За основу книги постановщик решил взять анализ того, как создавались «Челюсти». Он также заявил, что именно увиденный в 12 лет триллер про акул вдохновил его на освоение профессии режиссера.

Ранее сообщалось, что фильм Содерберга «Тринадцать друзей Оушена» получит продолжение, в котором снимутся звезды.