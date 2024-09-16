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15:35, 16 сентября 2024Культура

Стивен Содерберг напишет книгу о съемках культового фильма

Режиссер Стивен Содерберг напишет книгу о съемках культового фильма «Челюсти»

Фото: Mark Blinch / Reuters

Режиссер Стивен Содерберг начал писать документальную книгу о создании известного фильма ужасов «Челюсти». Об этом сообщает портал IndieWire.

По информации источника, творение Содерберга, который является фанатом фильма своего коллеги и тезки Стивена Спилберга, будет образовательным пособием, посвященным режиссуре. За основу книги постановщик решил взять анализ того, как создавались «Челюсти». Он также заявил, что именно увиденный в 12 лет триллер про акул вдохновил его на освоение профессии режиссера.

Ранее сообщалось, что фильм Содерберга «Тринадцать друзей Оушена» получит продолжение, в котором снимутся звезды.

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      Андрей Шеньшаков
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