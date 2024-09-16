Объявлены лучшие актеры года по версии «Эмми»

Звезда «Сегуна» Хироюки Санада получил премию «Эмми» как лучший актер года

Лучшим драматическим актером 2024 года по версии премии «Эмми» стал звезда сериала «Сегун» Хироюки Санада. Об этом сообщается на сайте Американской телевизионной академии.

Лучшим комедийный актером был назван звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт. Ричард Гэдд, сыгравший в «Олененке», был объявлен лучшим актером в мини-сериале.

«Сегун» — это исторический эпос о феодальных распрях в Японии. Сериал основан на романе писателя Джеймса Клавелла. Сериал «Медведь» — драмеди об изнанке ресторанного бизнеса. «Олененок» — британский сериал, в основу сюжета которого легла история комика-неудачника Донни Данна, который стал жертвой сталкерши по имени Марта.

Ранее стало известно, что лучшими сериалами года по версии премии «Эмми» стали «Сегун» и «Хитрости».