Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:23, 16 сентября 2024Культура

Объявлены лучшие актеры года по версии «Эмми»

Звезда «Сегуна» Хироюки Санада получил премию «Эмми» как лучший актер года
Хироюки Санада

Хироюки Санада. Фото: Mike Blake / Reuters

Лучшим драматическим актером 2024 года по версии премии «Эмми» стал звезда сериала «Сегун» Хироюки Санада. Об этом сообщается на сайте Американской телевизионной академии.

Лучшим комедийный актером был назван звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт. Ричард Гэдд, сыгравший в «Олененке», был объявлен лучшим актером в мини-сериале.

«Сегун» — это исторический эпос о феодальных распрях в Японии. Сериал основан на романе писателя Джеймса Клавелла. Сериал «Медведь» — драмеди об изнанке ресторанного бизнеса. «Олененок» — британский сериал, в основу сюжета которого легла история комика-неудачника Донни Данна, который стал жертвой сталкерши по имени Марта.

Ранее стало известно, что лучшими сериалами года по версии премии «Эмми» стали «Сегун» и «Хитрости».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Омбудсмен назвала число пострадавших при нападении на школу в Челябинске

      Напавшего на одноклассников в российской школе ученика обезвредила учительница

      Мать одного из учеников школы в Челябинске рассказала подробности о нападении

      Объявлены лучшие актеры года по версии «Эмми»

      Врач назвала методы борьбы с мигренью

      Минздрав раскрыл состояние пострадавших при нападении на школу в Челябинске

      Обломки затонувшего 168 лет назад парохода обнаружили спустя восемь лет поисков

      В школах Челябинска усилили меры безопасности после нападения

      Ирина Шейк снялась в штанах с карманом на лобке

      Медведев прокомментировал предполагаемое покушение на Трампа и задал один вопрос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше