Переехавшему знакомого на машине россиянину дали девять лет

В Подольске дали 9 лет мужчине, переехавшему знакомого на машине

В Подольске 46-летнего россиянина приговорили к девяти годам лишения свободы за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По информации следствия, 2 июня в поселке Поливаново городского округа Подольск между знакомыми возник конфликт. После небольшой словесной перепалки началась драка, осужденный избил потерпевшего, а после этого переехал его на машине.

Мужское тело было обнаружено местными жителями. Россиянину дали девять лет лишения свободы в колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с дядей на глазах у его жены.