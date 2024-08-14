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20:53, 14 августа 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с дядей на глазах у его жены

Под Волгоградом задержали мужчину, зарезавшего дядю на глазах у его жены

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Волгоградской области задержали местного жителя, расправившегося с родственником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 14 августа 2024 года мужчина выпивал в доме дяди. Они поссорились. Тогда подозреваемый схватил нож и ударил им оппонента в сердце. Все это произошло на глазах у супруги пострадавшего. Она вызвала скорую помощь, но спасти раненого не удалось.

Нападавшего задержали по горячим следам. Следствие ходатайствует о его аресте.

Ранее стало известно, что в Дзержинске мужчина расправился с женой из ревности.

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      Екатерина Кашурникова
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