Россиянин расправился с дядей на глазах у его жены

Под Волгоградом задержали мужчину, зарезавшего дядю на глазах у его жены

В Волгоградской области задержали местного жителя, расправившегося с родственником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 14 августа 2024 года мужчина выпивал в доме дяди. Они поссорились. Тогда подозреваемый схватил нож и ударил им оппонента в сердце. Все это произошло на глазах у супруги пострадавшего. Она вызвала скорую помощь, но спасти раненого не удалось.

Нападавшего задержали по горячим следам. Следствие ходатайствует о его аресте.

Ранее стало известно, что в Дзержинске мужчина расправился с женой из ревности.