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15:04, 16 сентября 2024Экономика

Подорожал один из видов общепита

«Чек Индекс»: средний чек в российских ресторанах вырос на 11 процентов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Летом 2024 года российские рестораны повысили цены — средний чек увеличился на 11 процентов, если сравнивать с июнем-августом 2023 года, и составил 2543 рубля. Об этом сообщил «Чек Индекс».

Число покупок в этих заведениях выросло на семь процентов.

Сильнее всего средний чек увеличился в Санкт-Петербурге. Там он дошел до 6948 рублей. По сравнению с летом 2023 года рост 24 процента. В столице этот показатель составил 3982 рубля, увеличившись таким образом на 12 процентов. На 16 процентов средний чек вырос Воронеже, а 15-процентное увеличение зафиксировали в Челябинске (4809 рублей), Красноярске (1761 рубль) и Самаре (1382 рубля).

Количество покупок сильнее всего выросло в Нижнем Новгороде (на 21 процент), Омске (на 13 процентов) и Новосибирске (на 10 процентов). В Москве и Санкт-Петербурге число покупок упало на три и четыре процента соответственно.

В начале августа 2024 года сообщалось, что популярные блюда в российском общепите подорожали в июне на 9-11 процентов, если сравнивать с 2023 годом. В среднем за супы россияне платили 318 рублей, за салаты — 295 рублей, а горячее с гарниром — 337 рублей. Повышение цен составило 11, 10 и 9 процентов соответственно.

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