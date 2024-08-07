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11:38, 7 августа 2024Экономика

Российский общепит поднял цены

«Чек индекс»: цены в заведениях российского общепита выросли на 9-11 процентов
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Популярные блюда в заведениях российского общепита подорожали в июне 2024 года на 9-11 процентов, если сравнивать с прошлым годом. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек индекс».

В среднем супы летом стоили 318 рублей, салаты — 295 рублей, а горячее с гарниром — 337 рублей. Рост цен составил 11, 10 и 9 процентов соответственно.

Факт подорожания готовых блюд подтвердили и представители рынка общественного питания — сети «Теремок» и «Якитория». В июне-июле они повысили цены на готовые блюда на 10 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

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По словам директора по развитию франчайзинговой сети ресторанов «Якитория» Александра Муратова, такое положение дел объясняется ростом закупочных цен на импортные и отечественные продукты. Из-за неурожая в Южной Корее и Китае почти вдвое подорожали нори (разновидность съедобных водорослей). Из продуктов российского производство особенно вырос в цене лосось.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что во втором полугодии цены в общепите не перестанут расти. Как следствие, потребители будут все чаще предпочитать покупать готовую еду в торговых сетях.

В первом квартале 2024 года в России средняя цена бургера с говядиной увеличилась на 58 процентов и достигла 304 рублей. Рыбный аналог подорожал на 57 процентов.

В 2024 году официанты стали чаще получать чаевые в безналичной форме. Объем безналичных чаевых вырос на 82 процента, а их число — на 26 процентов, по сравнению с показателями 2023 года.

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      Кирилл Луцюк
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