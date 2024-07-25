Россияне стали по-новому благодарить официантов

В 2024 году россияне стали оставлять безналичные чаевые официантам на 26 % чаще

В 2024 году россияне стали чаще оставлять безналичные чаевые официантам. О новом способе поблагодарить сотрудников общепита со ссылкой на исследование сервиса T-Pay сообщает «Коммерсантъ».

С января по июнь объем безналичных чаевых увеличился на 82 процента, а их число — на 26 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Средний чек вырос на 45 процентов, до 458 рублей. При этом динамика роста трат в кафе и ресторанах оказалась ниже, чем для вознаграждения официантов — по данным «Контур. Маркета», число чеков в общепите по всей стране поднялось на восемь, а по данным «Чек Индекса» — на шесть процентов.

По мнению основателя сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергея Миронова, тенденция объясняется внедрением системы безналичного перевода чаевых во многих кафе и ресторанах. Люди перестали сопротивляться новым сервисам и стали больше им доверять, добавила директор по развитию «Ясно Рестораны» Ирина Измайлова.

Количество россиян, которые будут оставлять чаевые, вырастет, отметили в Tanuki Family. В первую очередь это затронет небольшие города, которые перенимают практику миллионников, считает Ирина Измайлова.

Ранее Миронов отмечал, что на фоне ослабления курса рубля и снижения интереса к профессии рестораны столкнулись с нехваткой сотрудников. Нехватка персонала в отрасли выросла до 20-30 процентов, «такого вакуума не было никогда». Заинтересованность в работе в ресторанной сфере продолжила снижаться, в том числе в связи с изменением клиентов — они стали более экономные, оставляют сдержанные чаевые, что влияет на прибыль персонала и на их мотивацию работать.