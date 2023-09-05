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07:19, 5 сентября 2023Экономика

Российские рестораторы заявили о нехватке поваров и барменов

РБК: московские рестораторы пожаловались на дефицит поваров и барменов

Фото: Reuters

Столичные рестораторы пожаловались на нехватку поваров, барменов и других сотрудников на фоне ослабления курса рубля и снижения интереса к профессии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей рынка.

По данным издания, на сегодняшний день нехватка персонала в отрасли достигает 20-30 процентов. По словам омбудсмена ресторанного бизнеса Сергея Миронова, «такого вакуума не было никогда». При этом больше половины работников в сфере общепита России — трудовые мигранты, которые отправляют зарплату домой. Однако на фоне роста курса валют им стало невыгодно работать в российском общепите — они стали чаще ездить на заработки в ОАЭ, Турцию и Южную Корею.

Еще одной вероятной причиной нехватки кадров эксперты называют конкуренцию ресторанов за персонал с другими отраслями, а также низкая оплата труда и отток людей после частичной мобилизации. Дефицит персонала приводит к снижению качества обслуживания и увеличению времени ожидания посетителей: «Гости научатся ждать свои заказы, ожидание горячего блюда в субботу вечером будет 45 минут», — считает основатель ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко.

По мнению эксперта консалтинговой компании НЭО Анны Васильевой, тенденция кадрового голода в общепите началась еще на этапе коронавируса. По ее словам, уже тогда многие молодые люди сменили сферу занятости, разочаровавшись в общепите как в стабильном работодателе, и стали курьерами, сборщиками заказов и складскими работниками. И в настоящее время заинтересованность в работе в ресторанной сфере продолжила снижаться, в том числе в связи с отсутствием соответствующего образования и квалификации и конкуренцией со стороны других отраслей. «Изменились и клиенты ресторанов — они стали более экономные, оставляют сдержанные чаевые, что, в свою очередь, влияет на прибыль персонала и на их мотивацию работать в данной сфере», — добавила Васильева.

Ранее сообщалось, что в России резко увеличилась нехватка рабочих рук. В целом за лето 2023 года число вакансий в РФ выросло сразу на 156 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а зарплаты увеличились на 36 процентов.

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    Екатерина Подвигина
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