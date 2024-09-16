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21:32, 16 сентября 2024Экономика

Построившая «Титаник» судостроительная компания обанкротилась

Построившая «Титаник» Harland and Wolff вновь перейдет под внешнее управление

Фото: Science Museum / WATB640408 / Global Look Press

Одна из крупнейших британских судостроительных корпораций, Harland and Wolff, на верфи которой в 1912 году был построен круизный лайнер «Титаник», перейдет под внешнее управление. Причиной стала ее неплатежеспособность, сообщается в заявлении компании.

К подобному выводу совет директоров Harland and Wolff пришел по итогам результатов аудита отчетности и последней управленческой проверки. Как отмечается в заявлении, обанкротившуюся компанию передадут под внешнее управление представителям консалтинговой фирмы Teneo. Процесс начнется на этой неделе, пояснили в судостроительной корпорации.

При этом руководство компании, как уточняется, продолжает искать потенциального покупателя своих активов. Британская газета Financial Times, в частности, называла среди претендентов на обанкротившуюся судостроительную компанию испанскую Navantia.

До недавнего времени в компании надеялись получить от британского правительства финансовую помощь в виде кредита на общую сумму в размере 200 миллионов фунтов. Однако местные власти отказали ей в предоставлении займа. В результате убыточная корпорация оказалась еще в более тяжелом положении.

Грядущее внешнее управление не станет первым для основанной в 1861 году Harland and Wolff. С подобным процессом она сталкивалась еще в 2019 году — тогда ее приобрела энергетическая компания InfraStrata. Что касается нынешнего банкротства, то в компании заявили, что ее основная деятельность продолжится, а неключевые направления будут свернуты.

Основная верфь Harland and Wolff находится в Белфасте, две другие — в Шотландии и Англии. Последние несколько лет компания работала со значительными операционными убытками. Так, 2022-й она завершила с убытком в 24,7 миллиона фунтов стерлингов, а в 2023-м ушла в минус на 58,5 миллиона. По состоянию на июль 2024 года в штате корпорации числились в общей сложности 1,6 тысячи сотрудников.

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      Анатолий Акулов
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