Появились новые правила выплаты остатков маткапитала

Мишустин: остаток маткапитала можно будет получать как единовременную выплату

В России разрешат получать до 10 тысяч рублей неистраченного материнского капитала в качестве единовременной выплаты. О подписании соответствующего постановления заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его цитирует ТАСС.

Глава правительства напомнил, что зачастую на счету материнского капитала формируется остаток, которым желали бы воспользоваться многие родители. Однако это не всегда получается. Отныне же, если сумма остатка не больше 10 тысяч рублей, то его получить их можно в виде единовременной выплаты.

Для того, чтобы получить эти деньги россиянам надо будет или обратиться в МФЦ, либо подать заявление через портал государственных услуг.

До этого, министр труда и социально защиты Антон Котякво пообещал, что остатки средств из материнского капитала начнут выплачивать уже в сентябре.

Соответствующая норма была одобрена Советом Федерации в начале августа 2024 года.