Предсказано падение темпов роста промпроизводства России

МЭР: в 2025 году темпы роста промпроизводства замедлятся в два раза

Темпы роста российского промышленного производства замедлятся в два раза — с четырех процентов в 2024 году до двух процентов в 2025 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на макропрогноз, подготовленный Министерством экономического развития (МЭР).

Особенно сильно замедление покажут обрабатывающие производства. Ожидается, что в 2025 году темпы их роста снизятся до 2,9 процента. В 2024 году этот показатель был равен семи процентам.

В сегменте производства компьютеров, электронных и оптических изделий замедление дойдет до 2,5 процента. Что касается готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, то здесь в 2025 году динамика роста снизится до 4,3 процента. До пяти процентов упадут темпы роста в производстве «прочих» транспортных средств и оборудования и до 2,8 процента в производстве электрического оборудования.

В первых числах сентября вице-премьер Денис Мантуров заявил, что по итогам 2024 года обрабатывающая промышленность России покажет 6,8-процентный рост. Ранее ожидалось достижение пятипроцентных значений этого показателя.