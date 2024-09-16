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10:51, 16 сентября 2024Мир

Психическое состояние подозреваемого в покушении на Трампа проверят

Подозреваемого в покушении на Трампа Раута проверят на вменяемость

Фото: Mike Segar / Reuters

Психическое состояние подозреваемого во втором покушении на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа Уэсли Раута проверят перед тем, как проводить над ним разбирательство. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Исходя из многочисленных "необычных высказываний", которые, как полагают, Раут размещал в Интернете относительно международных геополитических событий (...) федеральные следователи ожидают, что его психическое здоровье будет проверено в рамках судебного разбирательства», — отмечает телеканал.

Подчеркивается, что подобная практика проверки на вменяемость является распространенной, когда речь идет о расследовании дел, связанных с покушениями на американских чиновников или ведущих политиков. Также на данный момент выясняется, есть ли у Раута свой адвокат.

Ранее стало известно, что на Трампа планировал совершить покушение житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины, и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Дарья Устьянцева
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