Аид: ВСУ поменяли несколько тактик в Курской области за четыре недели

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид в интервью «Известиям» раскрыл подробности тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

По словам Аида, за четыре недели ВСУ поменяли несколько тактик, в первый день наступления они придерживались тактики цветка. «Вот линия обороны. Ты прощупываешь ее, ищешь участок, где тонко, и прорываешься», — рассказал боец.

Затем ВСУ перешли к тактике механизированного клина, заявил собеседник издания. «В первый день нами уничтожено 39 единиц техники, во второй — 20, в третий — 13», — рассказал он.

После этого, продолжил Аид, ВСУ перешли к тактике действиям малыми группами. «В первый день, когда они применили тактику "гармошки", из штурмовой и из группы закрепления выжил только один — был взят в плен. Во второй день не выжил никто. На третий день картина повторилась», — заключил командир разведгруппы.

Ранее российский боец рассказал, что ВСУ при атаке Курской области используют новые приемы. Одной из особенностей действий противника стало активное использование инженерной техники и применение мобильных групп пехоты для захода в населенные пункты.