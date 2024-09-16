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18:35, 16 сентября 2024Путешествия

Россиянам назвали способы избежать мошенников при планировании путешествий

МТС Travel: следует покупать билеты на надежных и проверенных сайтах

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Директор по коммуникациям сервиса путешествий МТС Travel Сергей Становкин назвал российским туристам способы избежать мошенников при планировании путешествий. Об этом говорится в материале, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

В первую очередь следует покупать билеты на надежных и проверенных сайтах, а не через сомнительные сервисы. Кроме того, специалист рекомендовал бронировать жилье через крупные туристические агрегаторы.

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«Крупные агрегаторы работают официально и дорожат репутацией. Каждый объект на витрине проходит проверку и на соответствие информации действительности, и на безопасность», — объяснил Становкин.

Аналогичные предостережения касаются и процесса оформления визы. Эксперт посоветовал обращаться напрямую в визовые центры, в аккредитованные турфирмы или к проверенным посредникам. А валюту лучше обменять заранее перед путешествием.

Ранее адвокат Алексей Панфилов посоветовал россиянам читать договор с турфирмой перед подписанием. По его словам, при бронировании тура в него могут внести лишние пункты.

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