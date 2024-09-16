В России стали активно выдавать кредиты «петухам» и «свиньям»

Bankiros: родившиеся в год Петуха и Свиньи россияне чаще других получают займы

В первой половине 2024 года российские банки чаще всего выдавали кредиты гражданам, родившимся под знаками Петуха и Свиньи по восточному гороскопу. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса Bankiros.ru.

По итогам исследования выяснилось, что за отчетный период чаще других получили положительные ответы банков по своим кредитным заявкам россияне, родившиеся в год Петуха. Представителям этого знака, как отметили аналитики, присущи такие качества, как смелость, умение грамотно себя подать. Кроме того, они отличаются определенной долей самоуверенности.

На втором месте оказались россияне, появившиеся на свет в год Свиньи. Как утверждают эксперты, представители этого знака склонны к доброте, проявляют отзывчивость и отличаются честностью. Тройку лидеров замкнули граждане, родившиеся в год Обезьяны. Представителям этого знака присущи хитрость, изворотливость и желание слегка приукрасить свои достижения. Подобные качества, как уточнили эксперты, помешали им оказаться лидерами рейтинга.

Мониторинг проводился исходя из всех кредитных заявок, отправленных россиянами в банки через вышеуказанный сервис. Эксперты рассортировали их по году рождения (от 1937-го до 2007-го включительно) и знаку соискателей по восточному гороскопу, после чего сравнили количество одобренных займов и число отказов.

Ранее портал Bankiros.ru сообщил, что наиболее частыми кредитными заявителями в России в 2024 году стали мужчины с именем Александр. В свою очередь, самое популярное женское имя у потенциальных заемщиков — Елена. Что касается фамилий, в топ попали Ивановы, Кузнецовы, Петровы, Смирновы и Поповы. Наиболее частыми отчествами у желающих взять кредит оказались Александрович/-на, Сергеевич/-на, Владимирович/-на, Николаевич/-на и Викторович/-на.