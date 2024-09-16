Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:28, 16 сентября 2024Россия

Российский боец уничтожил пулеметный расчет украинской ДРГ

Минобороны РФ заявило об уничтожении из гранатомета пулеметного расчета ДРГ ВСУ

Фото: РИА Новости

Командир отделения охраны старший сержант Дмитрий Саламаха уничтожил из гранатомета пулеметный расчет диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, в составе боевой группы Саламаха выдвинулся для выполнения боевых задач. В ходе движения группы головной дозор вступил в бой с украинской ДРГ, тогда Саламаха принял решение обойти позицию противника и атаковать с фланга. ВСУ обнаружили боевой группы и начал вести обстрел.

«Оперативно добравшись до выгодной огневой позиции, Дмитрий Саламаха точным выстрелом из гранатомета уничтожил пулеметный расчет украинских диверсантов», — заявили в Минобороны.

Ранее российские военные группировки войск «Центр» уничтожили украинскую ДРГ в Новогродовке Донецкой народной республики (ДНР). Диверсанты пытались проникнуть в город на БТР, однако были замечены российскими солдатами.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о намерении лишить россиян комфортной жизни. На что рассчитывает Киев в своем тайном «плане победы»?

      Бритни Спирс станцевала на камеру в оголяющем тело наряде

      В полиции рассказали о расстоянии между Трампом и покушавшимся стрелком

      Российский военный рассказал о «животном» отношении бойцов ВСУ к россиянам

      Раскрыта тактика ВСУ в Курской области

      Мужчина прикинулся подростком ради секса со школьницами и получил 120 лет тюрьмы

      Окупаемость зарядки для электромобилей оценили

      Российский боец уничтожил пулеметный расчет украинской ДРГ

      В Раде пожаловались на плохую подготовку мобилизованных бойцов ВСУ

      В Секретной службе США раскрыли новые данные о предполагаемом покушении на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше