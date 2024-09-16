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00:23, 16 сентября 2024Бывший СССР

Российский доброволец рассказал о психологии оператора БПЛА на передовой

Российский доброволец Гусар рассказал о психологии операторов БПЛА на передовой

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Оператор БПЛА на передовой ощущает себя и целью, и игроком в равной степени, осознает, что его могут уничтожить в любой момент. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал российский доброволец, командир взвода в бригаде «Эспаньола» с позывным Гусар.

По его словам, бойцам, участвующим в контактных боях, приходится психологически тяжелее, чем военным, выполняющим боевые задачи дистанционно.

При этом, как считает доброволец, операторы беспилотников все равно подвергают себя большому риску. Кроме того, у них нередко включается «сознание охотника».

«Мы в равных условиях — уже не люди, а игроки. Ты — цель, я — цель. Я оказался лучшим игроком, поэтому ты погиб. Это логично», — считает Гусар.

В разговоре с «Лентой.ру» Гусар также рассказал, как беспилотники «превратили войну в настоящую мясорубку». Он полагает, что армии обеих сторон практически бессильны против современных БПЛА.

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      Алевтина Запольская
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