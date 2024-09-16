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14:14, 16 сентября 2024Силовые структуры

Силовики провели масштабный рейд в российском городе и задержали более 500 мигрантов

На рынках Красноярска ФСБ, росгвардейцы и следователи задержали 520 мигрантов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Красноярске сотрудники Росгвардии, Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Следственного комитета (СК) России провели масштабный рейд на рынках города и задержали 520 мигрантов. Об этом сообщает информационное агентство «Регнум» в своем Telegram-канале.

По данным агентства, облавы прошли в Центральном и Советском районах города. У всех задержанных взяли мазки для проверки на причастность к преступлениям. Кроме того, 92 человека получили повестки в военкомат.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция провела масштабный миграционный рейд по местным оптовым рынкам, в ходе которого правоохранители проверили более 350 человек.

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      Анна Габай
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