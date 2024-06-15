Полиция провела миграционный рейд после похищения мужчины в Петербурге

В Петербурге полиция провела на рынках миграционный рейд после похищения мужчины

В Санкт-Петербурге полиция провела масштабный миграционный рейд по местным оптовым рынкам. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

В ходе проверки правоохранители проверили более 350 человек. Из них 49 мигрантов были доставлены в отделы полиции доставили и привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания.

Отмечается, что рейд стал ответом на похищение мужчины гражданами одного из среднеазиатских государств. «Силой усадив потерпевшего в автомобиль, злоумышленники вывезли его в сторону Пулковских высот, где избили, отобрали телефон, личные вещи и сняли с банковской карты 55 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса («Разбой»). Полицейские задержали двух 20-летних подозреваемых в Мурино. Национальность задержанных не раскрывается.

Ранее в Петербурге двух граждан Таджикистана обвинили в похищении четырех мигрантов и вымогательстве у них денег.