В Госдуме нашли способ увеличить сборы с продажи алкоголя

Госдума поддержала введение лицензий для каждой точки розничной продажи алкоголя

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий государственную пошлину за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкоголя с каждой точки продажи, сообщает РИА Новости.

Стоимость лицензии составляет 20 тысяч рублей в год. По оценке авторов законопроекта, такая мера поможет увеличить сборы в региональные бюджеты на миллиард рублей в год, до 4,8 миллиарда.

При этом в рамках такого способа размер пошлины, в настоящее время составляющей 65 тысяч рублей, снижается более чем в три раза, а рост достигается за счет значительного увеличения сбора с организаций, которые управляют множеством магазинов.

Депутаты объясняют изменение защитой конкуренции и созданием равных условий для участников рынка вне зависимости от их размера. Текущую величину госпошлину они называют «непосильной» для малых предприятий, потому что в ряде случаев она приводит либо к прекращению их деятельности, либо к продаже алкоголя без лицензии.

Ранее сообщалось, что в 2023 году объем проданного в России алкоголя достиг максимума за девять лет. А за первые восемь месяцев 2024 года общее производство спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) выросло на 8,5 процента.