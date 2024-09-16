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21:12, 16 сентября 2024Мир

В Британии предрекли развал ВСУ после заявления Путина

Экс-агент MI-6 Крук: ВСУ скоро начнут терять боеспособность

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени начнут терять боеспособность. Об этом заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о последствиях потерь ВСУ. Крук предрек развал украинской армии, однако отметил, что это произойдет не сразу. По мнению экс-дипломата, западные страны будут пытаться предотвратить крах ВСУ во время предстоящих президентских выборов в США.

«Но политический аппарат в Киеве начнет разваливаться, потому что они опираются только на способность вести боевые действия против России и не имеют политической или конституционной легитимности», — утверждает он. Крук добавил, что это может привести к началу мирных переговоров.

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      Марина Совина
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