В ГТРК «Белгород» опровергли новость о гибели военкора

Директор ГТРК «Белгород» Власова опровергла новость о гибели военкора Коробова

Журналист гостелерадиокомпании (ГТРК) «Белгород» Александр Коробов жив. Об этом ТАСС сообщила директор ГТРК Надежда Власова.

«Военкор Коробов в больнице. Находится в больнице в Москве», — сказала она. Тем самым Власова опровергла новость о том, что журналист скончался. При этом она не раскрыла характер травм, полученных репортером.

О нападении на Коробова сообщалось 16 сентября. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявляло, что военкор якобы был убит в результате нападения. Причиной этого спецслужба называла профессиональную деятельность военкора.

Источник «Ленты.ру» рассказал, что обстоятельства ЧП пока неизвестны. Ведется доследственная проверка по факту нападения.