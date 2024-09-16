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22:55, 16 сентября 2024Интернет и СМИ

В ГТРК «Белгород» опровергли новость о гибели военкора

Директор ГТРК «Белгород» Власова опровергла новость о гибели военкора Коробова

Кадр: Telegram-канал «ВЕСТИ.Белгород»

Журналист гостелерадиокомпании (ГТРК) «Белгород» Александр Коробов жив. Об этом ТАСС сообщила директор ГТРК Надежда Власова.

«Военкор Коробов в больнице. Находится в больнице в Москве», — сказала она. Тем самым Власова опровергла новость о том, что журналист скончался. При этом она не раскрыла характер травм, полученных репортером.

О нападении на Коробова сообщалось 16 сентября. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявляло, что военкор якобы был убит в результате нападения. Причиной этого спецслужба называла профессиональную деятельность военкора.

Источник «Ленты.ру» рассказал, что обстоятельства ЧП пока неизвестны. Ведется доследственная проверка по факту нападения.

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      Марина Совина
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