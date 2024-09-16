В Белгороде напали на военкора

В Белгороде совершили нападение на военного корреспондента Коробова

Военный корреспондент, руководитель корпункта телеканала «Россия» Александр Коробов попал в больницу в Белгороде с открытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщил источник «Ленты.ру».

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявляло, что Коробов якобы был убит в результате нападения. Причиной этого спецслужба называла профессиональную деятельность военкора. В качестве доказательства своей причастности ГУР выложило видео, на котором показана слежка за журналистом, а также фото с окровавленным телом. Утверждалось, что на военкора напали 15 сентября.

Однако Коробову удалось выжить. Источник «Ленты.ру» рассказал, что обстоятельства ЧП пока неизвестны. Ведется доследственная проверка.