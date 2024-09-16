В Центробанке заявили о необходимости ужесточить политику для борьбы с инфляцией

ЦБ заявил о необходимости ужесточить политику для борьбы с инфляцией

Чтобы обеспечить снижение инфляции к целевому показателю в 4 процента, требуется дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику, а также обеспечить более сдержанный рост спроса. Об этом сказано в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ уточнили, что годовая инфляция по итогам текущего года, вероятно, превысит июльский прогноз (6,5-7 процентов). Однако с учетом проводимой денежно-кредитной политики в следующем году инфляция, как ожидает регулятор, снизится до 4-4,5 процента.

Ранее бывший профессор ВШЭ и инвестбанкир Евгений Коган назвал мотив для ужесточения денежно-кредитной политики. По словам эксперта, Центральный банк повышает ключевую ставку для снижения уровня потребления и повышения уровня накоплений среди населения.

В свою очередь, глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила ужесточение денежно-кредитной политики регулятора стремлением сбить инфляцию до четырехпроцентного уровня. Последнее необходимо для сохранения сбережений граждан.