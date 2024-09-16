Внешний вид 52-летней Софии Вергары на премии «Эмми» разочаровал фанатов

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара пришла на премию «Эмми» в откровенном наряде и разочаровала фанатов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

52-летняя знаменитость появилась на церемонии в обнажающем плечи красном платье длины макси, оформленном глубоким декольте. Визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в аккуратные локоны.

Читатели портала удивились внешнему виду звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она выглядит страшно, когда носит платья такого фасона», «У нее слишком низкие и темные брови. Смотрится странно», «Ей нужно носить платья других цветов и моделей», «Она перенесла слишком много операций. Начинает приобретать лицо Джокера», «Этот наряд выглядит таким болезненным. Она сама призналась, что чувствует себя очень некомфортно в платьях, которые пытаются приподнять ее грудь», — высказывались они.

В августе Вергара снялась в откровенном образе для журнала Variety.