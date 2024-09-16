«Яндекс» продал свой сервис телемедицины

Сервис телемедицины «Яндекс Здоровье» выкупил генетический центр Genotek

Сервис телемедицины «Яндекс Здоровье» выкупил генетический центр Genotek. О продаже сообщили представители компании.

Сумму сделки ее участники не раскрывают. Вместе с тем известно, что команда сервиса вместе с руководителем Федором Киреевым. Все сотрудничающие с сервисом врачи продолжат работу в обычном режиме.

«Чтобы изменения прошли комфортно для всех пользователей, первое время сохранится привычный интерфейс сервиса», — пояснили представители Genotek.

В «Яндексе» заявили, что направление телемедицины было экспериментальным, а подобные компании требуют «серьезной экспертизы и внимания».

«Опыт и экспертиза позволят Genotek запустить на инфраструктуре «Яндекс Здоровья» персонализированные решения для профилактики, диагностики и лечения заболеваний с учетом генетического профиля пациента», — заявили в пресс-службе.

Genotek перейдут веб-интерфейс и мобильное приложение «Яндекс Здоровья». С прежнего домена пользователей будут переадресовывать на раздел сайта Genotek с привычным для них интерфейсом. Новый владелец сможет на протяжении 18 месяцев использовать товарный знак «Яндекс Здоровья».

Ранее в сентябре «Яндекс» и компания «Лемана ПРО» (ранее — «Леруа Мерлен») договорились о совместной работе по автоматизации складов. Ретейлер будет использовать роботов «Яндекс Маркета», чтобы повысить эффективность и снизить стоимость складских операций, а также избавить работников от тяжелой и монотонной работы.