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20:18, 17 сентября 2024Путешествия

Авиакомпания напомнила кандидаткам в стюардессы о необходимости надевать нижнее белье

PYOK: Delta Airlines попросила кандидаток надевать нижнее белье на собеседования

Фото: PxHere

Американская авиакомпания Delta Airlines напомнила кандидаткам на должность стюардессы о необходимости надевать нижнее белье на собеседования. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

В распоряжение издания попал двухстраничный документ под названием «Подтверждение требований к внешнему виду», в котором подробно объясняется, как должны выглядеть кандидаты, когда они приходят к рекрутерам Delta.

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В частности, желающих устроиться на работу стюардессами женщин попросили носить на собеседование «надлежащее» нижнее белье, которое не будет видно. Кроме того, им рекомендовали не ругаться матом, не надевать слишком короткие юбки и не использовать жевательную резинку.

Также кандидатки должны быть с чистыми, аккуратными и подстриженными ногтями, волосами естественных оттенков и без татуировок, которые не могут быть скрыты униформой или водостойким макияжем. Мужчинам и женщинам разрешается иметь один пирсинг в носу и две серьги в каждом ухе.

«Обслуживание клиентов начинается с того момента, как бортпроводник надевает свою форму . Чтобы обеспечить приверженность бренду Delta и обслуживанию клиентов, мы разработали обновленные требования к внешнему виду для собеседования», — говорится в документе.

Ранее стюардесса уволилась из авиакомпании Jet2 и подала на нее в суд из-за просьбы работодателя сменить прическу. Руководство перевозчика организовало выборочную проверку внешнего вида членов экипажа, и ирокез 52-летней сотрудницы стал для него проблемой.

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      Алина Черненко
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