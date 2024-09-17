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13:02, 17 сентября 2024Бывший СССР

Бывший глава «Укрэнерго» раскрыл подробности своего увольнения

Бывший глава «Укрэнерго» Кудрицкий раскрыл подробности своего увольнения

Фото: Sergiy Voloshin / Reuters

Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что наблюдательный совет компании не имел к нему вопросов по защите украинских энергообъектов, но увольнение было инициировано из-за систематического давления. Об этом он рассказал в интервью «Общественному».

По его словам, наблюдательный совет компании рассматривал отчеты по каждому энергообъекту и вопрос о кадровых решениях в компании. Кудрицкий заявил, что никаких нареканий по поводу защиты объектов со стороны совета к нему не было. При этом большинством голосов было принято решение о его увольнении.

Кудрицкий заключил, что давление на совет оказывало министерство энергетики, которое в 2021 года хотело сменить руководство «Укрэнерго». Он добавил, что в наблюдательном совете должны были быть четыре независимых члена и трое представителей государства, но в действительности оказалось, что независимых формально было трое и один из них выполнял указания министерства энергетики во время голосований наблюдательного совета. Подстанции других энергокомпаний не защищены так же качественно, как станции «Укрэнерго», но при этом у власти к этим компаниям претензий нет, раскрыл он.

Ранее стало известно, что новым врио главы «Укрэнерго» назначен Алексей Брехт. С 2022 года он был членом правления компании и отвечал за эксплуатацию и восстановление системы передачи энергии.

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      Илья Таксюр
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