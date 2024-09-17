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15:55, 17 сентября 2024Россия

На российской трассе тягач протаранил вылетевший на встречку микроавтобус и попал на видео

Авария с грузовиком и микроавтобусом в Красноярском крае попала на видео

Авария с участием тягача и микроавтобуса УАЗ СГР в Красноярском крае попала на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

ДТП произошло на трассе Норильск — Кайеркан — Алыкель. На кадрах виден УАЗ, выехавший на встречную полосу для обгона. В один момент он поворачивает влево, после чего в автомобиль врезается грузовик.

По предварительным данным, пять человек спасти не удалось. Еще четверо пострадали, их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Якутии более десятка человек пострадали при съезде автобуса с трассы. По информации МЧС, ДТП произошло на 540-м километре федеральной трассы «Лена».

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      Никита Абрамов
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