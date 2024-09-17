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14:38, 17 сентября 2024Экономика

Россиян призвали не ждать скидок на машины в ближайшие месяцы

Аналитик Соловьев: дилеры начнут предлагать скидки на авто не раньше декабря

Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / Globallookpress.com

В ближайшие несколько месяцев российские автодилеры вряд ли начнут предлагать скидки на новые машины, ближайшие акции стоит ожидать не раньше декабря. Об этом заявил аналитик в области авторынка Евгений Соловьев, его слова приводит «АиФ».

Соловьев считает, что в ближайшей перспективе приобрести автомобиль с существенной выгодой не получится. Этому будет способствовать в том числе резкое повышение утильсбора с 1 октября. «Пока все выглядит так, что автомобили только дорожают и будут дорожать», — посетовал автоэксперт.

По его мнению, ожидать какие-либо акции стоит не раньше декабря. В зимний период автодилеры, скорее всего, решатся на предоставление традиционных скидок. Однако осенью подобных предложений на первичном российском авторынке, с большой долей вероятности, не будет. «Скорее всего, в декабре-феврале мы увидим традиционные предложения на автомобили 2024 года со скидкой», — резюмировал Соловьев.

Ранее о скором подорожании новых и подержанных машин в России сообщила газета «Известия» со ссылкой на прогноз участников отечественного авторынка. Согласно их ожиданиям, стоимость новых машин в стране после увеличения утильсбора вырастет в среднем на 10-30 процентов. В свою очередь, подержанные автомобили подорожают на 15-30 процентов.

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