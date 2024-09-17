Сбившего двух детей в Москве мигранта заключили под стражу

Суд арестовал 20-летнего мигранта, сбившего двух детей в Москве

СК возбудил дело против сбившего двух детей в Москве мигранта

Начало событий в новости СК возбудил дело против сбившего двух детей в Москве мигранта

Суд заключил под стражу 20-летнего мигранта, который сбил двух детей на северо-западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Гражданин Таджикистана в судебном заседании не возражал против ареста и признал вину.

По словам мужчины, все произошло на улице Планетарной. Водитель, двигаясь вдоль улицы, решил обогнать другое транспортное средство и перестроился в левую полосу. В какой-то момент он отвлекся на свой телефон и совершил наезд на двух 12-летних детей. Мальчик не выжил.

ЧП произошло в понедельник, 16 сентября. Пострадавшая девочка доставлена в больницу.

