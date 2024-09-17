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08:28, 17 сентября 2024Силовые структуры

СК возбудил дело против сбившего двух детей в Москве мигранта

СК возбудил дело в отношении мигранта, сбившего двух детей в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Москве возбудило уголовное дело по факту ДТП в столице с участием ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

ЧП произошло в понедельник, 16 сентября. Водитель каршерингового автомобиля на северо-западе Москвы проехал на красный свет и сбил двух детей. В результате 12-летнему мальчику выжить не удалось, 12-летняя девочка была госпитализирована.

Водитель был задержан, им оказался 20-летний гражданин Таджикистана. В ходе допроса мигрант полностью признал вину. Следствие намерено просить суд об аресте обвиняемого.

15 сентября сотрудник ГАИ сбил трех детей на своем автомобиле в подмосковном поселке Михнево. В ГУ МВД России по Московской области уточнили, что дети пяти, шести и семи лет попытались перебежать дорогу в неположенном месте. Они были без сопровождения взрослых.

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      Марина Совина
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