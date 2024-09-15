В Подмосковье сотрудник ГАИ сбил на автомобиле трех детей

ГУ МВД Подмосковья: сотрудник ГАИ сбил трех детей в Михнево

Сотрудник ГАИ сбил трех детей на своем автомобиле в подмосковном поселке Михнево. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, дети пяти, шести и семи лет попытались перебежать дорогу в неположенном месте. Они были без сопровождения взрослых.

«Пешеходы с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 27-летний водитель был трезв. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего. О состоянии несовершеннолетних пока ничего не известно.

Ранее в Подмосковье мужчина сбил женщину с ребенком возле поликлиники. 44-летний водитель не справился с управлением и сбил пешеходов. Обоих пострадавших госпитализировали.