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16:35, 17 сентября 2024Мир

Шансы на импичмент Макрона оценили

Политолог Федоров: левым будет трудно добиться импичмента Макрона

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Левым из движения «Непокоренная Франция» будет трудно добиться импичмента президента страны Эммануэля Макрона. Об этом заявил научный сотрудник Института Европы РАН политолог Сергей Федоров, передает «Абзац».

«Для объявления импичмента за должно проголосовать более 60 процентов всех депутатов Национального собрания, а это невозможно. Даже социалисты, которые входят в "Новый народный фронт", сказали, что они проголосовали за рассмотрение этого вопроса, но по итогу будут голосовать против [импичмента]», — рассказал исследователь.

Федоров также подчеркнул, что оппозиционное «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен, скорее всего, воздержится от голосования, что лишь сократит шансы на импичмент. По его словам, подобная ситуация вызвана тем фактом, что в отношении Макрона нет формальных, юридических оснований для отстранения с должности главы государства.

Ранее стало известно, что бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента президента республики Макрона.

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      Максим Габриелян
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